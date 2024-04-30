إزالة 20 حالة تعد جديدة على أراضي ملك للدولة بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة التى انطلقت مطلع الاسبوع الماضى، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على حقوق الشعب.

وأضافت أنه تم إزالة ٢٠ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعين لولاية الموارد المائية والرى على مساحة ١٣٠٠متر مربع بنطاق مركز دمياط، لافتة الى وصول اجمالى عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثالثة ٥٥ حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بإجمالى مساحة ٣٦٢٦متر مربع و١٠٦ فدان و٣ قيراط و٢٣ سهم، علاوة على تنفيذ ١٦٣ قرار إزالة بمساحة ١٦٢٠ متر طولى و١٧ فدان و٢١ قيراط و٧ أسهم.

وتابعت الدكتورة منال عوض، مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية..

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد، اليوم برئاستها وحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأيضًا الجهات المُنفذة والاستشارية ومديرية الطرق..

وتناول الاجتماع استعراض موقف التنفيذ بمناطق السنانية ودمياط القديمة وشط الملح والسيالة وآليات تحقيق التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المُنفذة لاستكمال أعمال الرصف بتلك المناطق وتلافى حدوث اى مشكلات بالخطوط بهذا المرفق.

على صعيد آخر، تابعت محافظ دمياط، آخر التطورات مبنى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، موجهة بالانتهاء من كافة الأعمال وتجهيزه لافتتاحه بنهاية الشهر المقبل، وناقشت أيضًا الخطة الزمنية لتنفيذ محطة الكهرباء.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بالدفع بمعدلات العمل بكافة أجزاء المشروع والالتزام بالجدول الزمنى الخاص لنهو الأعمال وفقًا لما حددته تلك الخطط.