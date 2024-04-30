إحالة 5 عاملين بوحدة صحية في دمياط للتحقيق

فاجأ الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، الوحدة الصحية بكفر شحاتة، بزيارة في إطار استمرار المتابعات الميدانية لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وقرر "عبدالجواد" إحالة 5 من العاملين للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

يذكر أن الوحدة الصحية بكفر شحاتة تخدم ٩٧٩٠ نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وعيادة الأسنان ومتابعة الأطفال والحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحي وخدمات صحة البيئة، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتي تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وتابع وكيل الوزارة، جولاته بمرور مفاجىء على الوحدة الصحية بالبصارطة؛ لمتابعة الانضباط الإداري بالوحدة واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث أحال 10 من العاملين بالوحدة للتحقيق لتغيبهم عن العمل.