الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إحالة 5 عاملين بوحدة صحية في دمياط للتحقيق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

فاجأ الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، الوحدة الصحية بكفر شحاتة، بزيارة في إطار استمرار المتابعات الميدانية لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وقرر "عبدالجواد" إحالة 5 من العاملين للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

يذكر أن الوحدة الصحية بكفر شحاتة تخدم ٩٧٩٠ نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ  والعيادات الخارجية  وعيادة الأسنان ومتابعة الأطفال والحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحي وخدمات صحة البيئة، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتي تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية  والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة  والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وتابع وكيل الوزارة، جولاته بمرور مفاجىء على الوحدة الصحية بالبصارطة؛ لمتابعة الانضباط الإداري بالوحدة واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث أحال 10 من العاملين بالوحدة للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

دمياط صحة دمياط صحة دمياط الجديدة وكيل صحة دمياط أحداث دمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط تتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة

منال عوض تتابع تطوير 7 مناطق غير مخططة في دمياط

إزالة حالات التعدي بالبناء المخالف على 17 فدانًا فى دمياط

ضبط 6 أطنان مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى دمياط

يستمر لـ8 أيام.. تفاصيل مواعيد وأماكن فعاليات ملتقى "اهل مصر" فى دمياط

محافظ دمياط تترأس الاجتماع الدورى للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

بحضور المحافظ.. ندوة جماهيرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية في دمياط

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

الأكثر قراءة

مقترح تموينى لإنتاج رغيف خبز بوزن وسعر جديد

مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

أزمة محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل يعاقب الشيخ بالسجن بعد اتهامها بالزنا؟

تطورات جديدة فى قضية سرقة تمثال أوزوريس.. إحالة 3 مسئولين من المتحف الكبير للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس