الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ننشر خارطة عمل القوافل الطبية المجانية في 7 قرى بدمياط

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أعلنت مديرية الصحة دمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر مايو القادم التى تستهدف 7 قرى  بمراكز كفر سعد وكفر البطيخ والزرقا وفارسكور؛ لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين بالأماكن البعيدة بالمجان.

وتتم لك القوافل بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، والفحص بالأشعة والسونار.

وفيما يلي بيان بأماكن ومواعيد إقامة القوافل

تابع اليوم د.السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، جولته المرورية بمرور على الوحدة الصحية بالوسطانى، وذلك  لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة  وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث احال فريق تنظيم الاسرة بالوحدة للتحقيق لغلق غرفة تنظيم الاسرة وعدم تقديم خدماتها خلال فترة العمل الرسمية

كما أحال وكيل وزارة الصحة في دمياط ١٣ من العاملين بالوحدة للتحقيق لانصرافهم من العمل بدون اذن، بالاضافة الى ذلك تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

صحة دمياط صحة دمياط الجديدة وكيل صحة دمياط أحداث دمياط دمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط تُشارك بقداس عيد القيامة في كنيسة الروم

وكيل "تعليم دمياط" يناقش وضع امتحانات آخر العام الدراسى للشهادة الإعدادية

التحقيق مع فريق تنظيم الأسرة في الوحدة الصحية بالوسطاني بدمياط

إزالة 20 حالة تعدٍ جديدة على أراضٍ ملك للدولة بدمياط

إحالة 5 عاملين بوحدة صحية في دمياط للتحقيق

محافظ دمياط تتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة

منال عوض تتابع تطوير 7 مناطق غير مخططة في دمياط

إزالة حالات التعدي بالبناء المخالف على 17 فدانًا فى دمياط

الأكثر قراءة

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

"سأذهب للسماء".. اعترافات جديدة لمضيفة طيران تخلصت من ابنتها "بأوامر إلهية"

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبد الرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين