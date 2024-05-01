ننشر خارطة عمل القوافل الطبية المجانية في 7 قرى بدمياط

أعلنت مديرية الصحة دمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر مايو القادم التى تستهدف 7 قرى بمراكز كفر سعد وكفر البطيخ والزرقا وفارسكور؛ لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين بالأماكن البعيدة بالمجان.

وتتم لك القوافل بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، والفحص بالأشعة والسونار.

وفيما يلي بيان بأماكن ومواعيد إقامة القوافل

تابع اليوم د.السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، جولته المرورية بمرور على الوحدة الصحية بالوسطانى، وذلك لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث احال فريق تنظيم الاسرة بالوحدة للتحقيق لغلق غرفة تنظيم الاسرة وعدم تقديم خدماتها خلال فترة العمل الرسمية

كما أحال وكيل وزارة الصحة في دمياط ١٣ من العاملين بالوحدة للتحقيق لانصرافهم من العمل بدون اذن، بالاضافة الى ذلك تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.