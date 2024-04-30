وكيل "تعليم دمياط" يناقش وضع امتحانات آخر العام الدراسي للشهادة الإعدادية

عقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المتابعة المركزية ومسئولي وأعضاء المتابعة الميدانية بالإدارات التعليمية، بحضور رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، لوضع الخطوط العريضة أثناء امتحانات آخر العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م وعلى رأسها امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط والتي تستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط للإعلان عنها بشكل محدد وعبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وأكد غريب، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددا على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانية مع الطلاب والملاحظين والمراقبين.

وأكد وكيل الوزارة، أن عضو المتابعة داعم للعملية التعليمية وليس متصيدا للأخطاء، ويجب أن يكون القرار الذي يتم اتخاذه أثناء المتابعة مناسبا للخطأ ولا مجاملات في العمل لتحقيق معدلات الارتقاء بالأداء في جميع مدارس المحافظة.



ووجه غريب، أعضاء المتابعة بضرورة العمل على حل أية مشكلة داخل اللجان التي يتابعونها ما دامت بسيطة، مؤكدا التواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لتذليل أية مشكلات من شأنها تعرقل سير العملية الامتحانية.

وشهد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، ورشة عمل تدريبية لمسئولي التوظيف ومعلومات سوق العمل بوحدة الانتقال إلى سوق العمل بدمياط ، بدعم ورعاية مشروع قوى عاملة مصر، الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية Workforce Egypt، بمدرسة دمياط التجارية المتقدمة، وذلك بحضور محمد الحمزاوي مدير ادارة دمياط التعليمية المهندس عادل المغربي مدير عام التعليم الفني، وهشام أبو طالب مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل، ومحمد أبو حسين مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بدمياط، وولاء الزيات مسئول المكتب الميداني، والمدربين رمزي إبراهيم خروبه مسئول التوظيف ومحمد الدهراني مسئول معلومات سوق العمل.