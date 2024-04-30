الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم دمياط" يناقش وضع امتحانات آخر العام الدراسي للشهادة الإعدادية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المتابعة المركزية ومسئولي وأعضاء المتابعة الميدانية بالإدارات التعليمية، بحضور رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، لوضع الخطوط العريضة أثناء امتحانات آخر العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م وعلى رأسها امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط والتي تستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط للإعلان عنها بشكل محدد وعبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

وأكد غريب، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددا على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانية مع الطلاب والملاحظين والمراقبين.

 

وأكد وكيل الوزارة، أن عضو المتابعة داعم للعملية التعليمية وليس متصيدا للأخطاء، ويجب أن يكون القرار الذي يتم اتخاذه أثناء المتابعة مناسبا للخطأ ولا مجاملات في العمل لتحقيق معدلات الارتقاء بالأداء في جميع مدارس المحافظة.
 

ووجه غريب، أعضاء المتابعة بضرورة العمل على حل أية مشكلة داخل اللجان التي يتابعونها ما دامت بسيطة، مؤكدا التواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لتذليل أية مشكلات من شأنها تعرقل سير العملية الامتحانية.

 

وشهد  محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، ورشة عمل تدريبية لمسئولي التوظيف ومعلومات سوق العمل بوحدة الانتقال إلى سوق العمل بدمياط ، بدعم ورعاية مشروع قوى عاملة مصر، الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية Workforce Egypt،  بمدرسة دمياط التجارية المتقدمة، وذلك بحضور محمد الحمزاوي مدير ادارة دمياط التعليمية  المهندس عادل المغربي  مدير عام التعليم الفني، وهشام أبو طالب  مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل، ومحمد أبو حسين  مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بدمياط، وولاء الزيات  مسئول المكتب الميداني، والمدربين رمزي إبراهيم خروبه مسئول التوظيف ومحمد الدهراني مسئول معلومات سوق العمل.

تعليم دمياط تعليم دمياط اليوم تعليم دمياط الجديدة أحداث دمياط دمياط

مواد متعلقة

التحقيق مع فريق تنظيم الأسرة في الوحدة الصحية بالوسطاني بدمياط

إزالة 20 حالة تعدٍ جديدة على أراضٍ ملك للدولة بدمياط

إحالة 5 عاملين بوحدة صحية في دمياط للتحقيق

محافظ دمياط تتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة

منال عوض تتابع تطوير 7 مناطق غير مخططة في دمياط

إزالة حالات التعدي بالبناء المخالف على 17 فدانًا فى دمياط

ضبط 6 أطنان مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى دمياط

يستمر لـ8 أيام.. تفاصيل مواعيد وأماكن فعاليات ملتقى "اهل مصر" فى دمياط

الأكثر قراءة

عاجل| أمين عام الأمم المتحدة يدعو لإجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية فى غزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان حرصهما على استمرار العمل المشترك لوقف الحرب فى غزة

لفظ أنفاسه فى الحال.. التصريح بدفن مواطن صدمته سيارة فى التجمع

توقعات بجذب 5 مليارات دولار استثمارات كويتية جديدة فى الطاقة والصناعة والسياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس