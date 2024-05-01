الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 58 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بدمياط

حملة إزالة بدمياط
حملة إزالة بدمياط

تابعت د.منال عوض، محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة التى بدأت مطلع الأسبوع الماضى، حيث أسفرت الحملات المُنفذة اليوم عن إزالة حالتى تعد على أملاك الدولة تابعتين لولاية الإدارة العامة لصرف دمياط بكفر سعد على مساحة 504 أمتار مربع، وتنفيذ 13 قرار إزالة بمساحة ٥٤ مترا طوليا.

فى السياق، بلغ اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة ٥٨ حالة تعدِ على  أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مساحة ٤١٣٠ متر مربع و١٠٦ أفدنة و٣ قراريط و٢٣ سهما وتنفيذ ١٧٥ قرار إزالة بمساحة ١٦٧٤مترا طوليا.

أشارت محافظ دمياط، مجددًا إلى أن هناك تعاونا تاما بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة.

كما تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط، وهم "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح"، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها وبحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضًا الجهات المُنفذة والاستشارية ومديرية الطرق.

كما تناول الاجتماع استعراض موقف التنفيذ بمناطق السنانية ودمياط القديمة وشط الملح والسيالة وآليات تحقيق التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المُنفذة لاستكمال أعمال الرصف بتلك المناطق، وتلافى حدوث أى مشكلات بالخطوط بهذا المرفق في كافة أنحاء محافظة دمياط. 

دمياط أملاك الدولة 75 طلبا علي أراضي أملاك الدولة أحداث دمياط محافظة دمياط غيط النصارى

مواد متعلقة

محافظ دمياط تُشارك بقداس عيد القيامة في كنيسة الروم

وكيل "تعليم دمياط" يناقش وضع امتحانات آخر العام الدراسى للشهادة الإعدادية

التحقيق مع فريق تنظيم الأسرة في الوحدة الصحية بالوسطاني بدمياط

إزالة 20 حالة تعدٍ جديدة على أراضٍ ملك للدولة بدمياط

إحالة 5 عاملين بوحدة صحية في دمياط للتحقيق

محافظ دمياط تتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة

منال عوض تتابع تطوير 7 مناطق غير مخططة في دمياط

إزالة حالات التعدي بالبناء المخالف على 17 فدانًا فى دمياط

الأكثر قراءة

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

"سأذهب للسماء".. اعترافات جديدة لمضيفة طيران تخلصت من ابنتها "بأوامر إلهية"

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبد الرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين