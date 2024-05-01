إزالة 58 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بدمياط

تابعت د.منال عوض، محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة التى بدأت مطلع الأسبوع الماضى، حيث أسفرت الحملات المُنفذة اليوم عن إزالة حالتى تعد على أملاك الدولة تابعتين لولاية الإدارة العامة لصرف دمياط بكفر سعد على مساحة 504 أمتار مربع، وتنفيذ 13 قرار إزالة بمساحة ٥٤ مترا طوليا.

فى السياق، بلغ اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة ٥٨ حالة تعدِ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مساحة ٤١٣٠ متر مربع و١٠٦ أفدنة و٣ قراريط و٢٣ سهما وتنفيذ ١٧٥ قرار إزالة بمساحة ١٦٧٤مترا طوليا.

أشارت محافظ دمياط، مجددًا إلى أن هناك تعاونا تاما بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة.

كما تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط، وهم "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح"، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها وبحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضًا الجهات المُنفذة والاستشارية ومديرية الطرق.

كما تناول الاجتماع استعراض موقف التنفيذ بمناطق السنانية ودمياط القديمة وشط الملح والسيالة وآليات تحقيق التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المُنفذة لاستكمال أعمال الرصف بتلك المناطق، وتلافى حدوث أى مشكلات بالخطوط بهذا المرفق في كافة أنحاء محافظة دمياط.