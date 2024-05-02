إنشاء مدرسة تكنولوجية.. أبرز قرارات مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

أعلن الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، عن عدة قرارات خدمية لصالح سكان وأهالي مدينة دمياط الجديدة على رأسها طرح فكرة إدارة منظومة مرفق النقل الداخلي التابعة للمجلس من خلال إحدى الشركات المتخصصة، وذلك بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس والشركة، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المنظومة وتقديم أفضل خدمة وعلى أكمل وجه لسكان المدينة.

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة في دورته الحالية 2024- 2025، بحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمهندس عماد شطا وكيل وزارة الكهرباء، والدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة، ومحمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بالإضافة إلى وكيلي المجلس والأعضاء عن السكان والمستثمرين، وممثلي الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمدينة.

مناقشة وعرض أبرز الموضوعات والقضايا الخاصة برفع جودة الحياة لسكان المدينة

كما تم مناقشة وعرض أبرز الموضوعات والقضايا والأنشطة بجدول الأعمال، خاصة ملفات التعليم والصحة ومنظومة النقل الداخلي، التي تهتم برفع جودة الحياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.

استغلال 6000 متر مربع بمدرسة بلال بن رباح لإنشاء مدرسة تكنولوجية بالمدينة

وخلال الاجتماع، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم بدمياط، أن عدد طلاب المدارس بمدينة دمياط الجديدة حوالى 37700 طالب، وعدد الفصول 1067 فصل ، ومتوسط الكثافة في الفصل الواحد 37 طالبا، كما أشار إلى أنه هناك تنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بدمياط لاستغلال 6000 متر مربع بمدرسة بلال بن رباح، لإنشاء مدرسة تكنولوجية بالمدينة، مضيفا أنه سيتم استغلال مكان الإدارة التعليمية الحالي بمدرسة عمر بن عبدالعزيز.

ونقل طلاب الثانوية العامة بمدرسة رياض الصالحين مكان الإدارة بعد نقل الإدارة لموقعها الجديد بالحي الرابع، وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للمجلس والجهاز على الدعم القوي المؤثر والفاعل للخدمات التعليمية بالمدينة.

من جهتهم أثنى رئيس الجهاز ورئيس مجلس الأمناء، على المجهود المبذول، ومتابعته المستمرة لحل جميع المشاكل والتحديات المختلفة في المنظومة التعليمية بالمدينة.

قرب دخول محافظة دمياط ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

وأفاد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، بقرب دخول محافظة دمياط ، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لتقديم خدمات طبية تليق بسكان المدينة، كما زف بشرى موافقة وزارة الصحة على إستثناء مكتب صحة دمياط الجديدة ، واستمرار عمله بعد الساعة الخامسة مساءا، لإستخراج شهادات الوفاة وتصاريح الدفن، تيسييرا على سكان مدينةدمياط الجديدة، وإستجابة لطلبات المجتمع المدني بالمدينة، مشيدا بالدور الحيوى والملموس من المجلس والجهاز فى تقديم الدعم القوي للقطاع الصحى بالمدينة.

من جانبه نوه رئيس المجلس، للنجاح الباهر والصدى الواسع وردود الفعل الإيجابية لزيارة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء لمدينة دمياط الجديدة، مشيدًا بالمجهود الكبير المبذول من رئيس الجهاز ونوابه ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز، فى سبيل الإعداد والتجهيز لهذه الزيارة، لإظهار المدينة بالمظهر اللائق بها.

فى سياق متصل، قدم الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، الشكر للجميع ولكل فكر يساهم لنجاح منظومة العمل الجماعي، والإستفادة من الخبرات والمهارات، وإستغلال قدرات كل فرد، هو الطريق للنجاح والتميز، لافتا إلى التعاون المثمر والبناء بين الجهاز ومجلس الأمناء والأجهزة التنفيذية والخدمية ، لإظهار المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي والمكانة اللائقة بها خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى حالة الإنبهار والفرحة والسعادة بوجوده بين أبطالنا من ذوى الهمم وأسرهم بشاطىء ونادى قادرون بلاج ، مضيفا أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد على تقديم كافة الدعم لهذا الصرح الجميل.

وفى ختام الجلسة قدم الدكتور أسامة حفيلة ، رئيس مجلس الأمناء الشكر والتقدير لرئيس الجهاز ، وممثلى الأجهزة التنفيذية والخدمية ، على التعاون المثمر وتحقيق نتائج ملموسة لخدمة الخطة التنموية بمدينة دمياط الجديدة.