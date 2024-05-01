الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إحالة مسئولى طب الأسنان فى وحدة كفر سعد بدمياط للتحقيق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام وكيل وزارة الصحة في دمياط، بمرور مفاجئ علي وحدة دار السلام بكفر سعد وإحالة العاملين بعيادة الأسنان للتحقيق فى إطار استمرار المتابعات الميدانية لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وتابع اليوم د. السيد عبدالجواد وكيل الوزارة جولته المرورية بمرور على الوحدة الصحية بدار السلام، لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث أحال العاملين بعيادة الأسنان للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل، إضافة إلى ذلك تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

كما شدد وكيل الوزارة على زيادة ترددات عيادة الأسنان وتفعيل تقديم الخدمات الطبية الموجودة بها.

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