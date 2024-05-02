الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة  (XIN JINING) والتي ترفع علم الصين ويبلغ طولها 225م، وعرضها 32م، القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ65680 طن من القمح والسفينة  (PANORMITIS) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 169م، وعرضها 26م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ27500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38034 طنًا تشمل: 7483 طن يوريا، 9646 طن رمل، 5404 أطنان كلينكر صب، 65 طن علف بنجر، 2630 طن اسمنت معبأ، 2656 طن أسمنت صب، 10150 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41237 طنًا تشمل: 17415 طن قمح، 4307 أطنان ذرة، 1304 أطنان خشب زان، 6157 طن خردة، 11104 أطنان حديد، 2969 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 950 طنًا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 888 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 299 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2166 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57805 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 189776 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3610 أطنان قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرَّغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا متجه إلى الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6582 حركة.

كما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50847 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 179936 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3729 طن قمح متجهين إلى صوامع بني سويف والقليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6309 حركات.

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