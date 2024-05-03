الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

خلال 90 يوما.. علاج مليون مواطن بالمجان فى مستشفيات دمياط

الدكتور السيد أحمد
الدكتور السيد أحمد عبد الجواد

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، أن مستشفيات محافظة دمياط استقبلت نحو ٤٧١٧٤٩ حالة بالعيادات الخارجية ونحو ١٧٤٣٠٧ حالة بأقسام الاستقبال خلال الربع الأول من العام الجاري.

 

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم دخول ما يقرب من ١٥٣٠٥ حالة بالأقسام الداخلية وإجراء نحو ١١٦٥٨ عملية جراحية بمختلف أنواعها علاوة على استقبال ٢٥٠٣ حالة بالعناية و٦١٧ بالحضانات.

 

كما أوضح وكيل الوزراة، أنه تم إجراء ٢٦٧٨٠جلسات غسيل كلوى و٨٠٥٠٥ أشعة إلى جانب ٤٢٧٤٤ جلسة علاج طبيعي  في حين بلغ عدد ٥٩٥ عملية ولادة مابين ولادة قيصرية وولادة طبيعية.

 

وأشار إلى عدد المرضى الذين قاموا بعمل تحاليل بمعامل المستشفيات بلغ ما يقارب من ١٦٠٥٢٨.

 

وتابع أنه تم تكثيف المرور الإشرافي  لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى ٢٤٠ جولة تفقدية خلال 3 أشهر تضمنت جميع المستشفيات التابعة والبالغ عددها ١٣ مستشفى ما بين عام ومركزي ونوعي للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة.

 

ولفت وكيل الوزارة، إلى أنه جاري متابعة الانتهاء من أعمال التطوير بمستشفى رأس البر المركزي، مثمنًا في الوقت ذاته جهود إدارات المستشفيات بإشراف الدكتور محمد مسعد فهيم مدير عام الطب العلاجي والدكتور محمد أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات.
 

كما قام وكيل وزارة الصحة فى  دمياط،  بمرور مفاجىء على الوحدة الصحية بأبو عدوى ويحيل  ٧ من العاملين للتحقيق فى إطار استمرار المتابعات الميدانية لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
 

وفاجأ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة الوحدة الصحية بأبو عدوى بمرور صباحى مفاجئ لمتابعة الانضباط الإداري بالوحدة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث أحال  ٧ من العاملين بالوحدة للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل.

 

بالإضافة إلى ذلك تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

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