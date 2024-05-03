إحالة 7 موظفين فى وحدة صحية بدمياط إلى التحقيق

أجرى وكيل وزارة الصحة فى دمياط، مرورا مفاجئا على الوحدة الصحية بأبو عدوى وأحال 7 من العاملين للتحقيق فى إطار استمرار المتابعات الميدانية لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وفاجأ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، الوحدة الصحية بأبو عدوى بمرور صباحى مفاجئ، وذلك لمتابعة الانضباط الإدارى بالوحدة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث أحال 7 من العاملين بالوحدة للتحقيق لعدم وجودهم بالعمل، بالإضافة إلى ذلك تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

ومن الجدير بالذكر، أن الوحدة الصحية بأبو عدوى تخدم 1559 نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وعيادة الأسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة.

بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتى تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

كما قام وكيل وزارة الصحة فى محافظة دمياط بمرور مفاجئ على الوحدة الصحية بأبو راشد وأحال 8 من العاملين للتحقيق فى إطار استمرار المتابعات الميدانية لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

كما فاجأ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، الوحدة الصحية بأبو راشد بمرور صباحى مفاجئ، وذلك لمتابعة الانضباط الإدارى بالوحدة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث أحال 8 من العاملين بالوحدة للتحقيق لعدم وجودهم بالعمل.