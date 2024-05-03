الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل  ميناء  دمياط  خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 51261 طن تشمل: 20917 طن يوريا و11318 طن رمل و3472 طن اسمنت صب و15554 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61299 طن تشمل: 28667 طن قمح و1700 طن ذرة و10730 طن صويا و1757 طن خشب زان و5170 طن ابلاكاش و3550 طن خردة و8570 طن حديد و3962 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1155 طن. 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1766 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 155 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 988 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 58004 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 182326 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3519 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكفر الشيخ وطنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6677 حركة.

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