السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر 14 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32702 طن تشمل: 1550 طن يوريا و4527 طن رمل و3641 طن اسمنت صب و2200 طن كسب صويا و300 طن مولاس و20484 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66242 طن تشمل: 35670 طن قمح و3320 طن كسب صويا و13441 طن صويا و832 طن خشب زان و3028 طن ابلاكاش و370 طن خردة و8639 طن حديد و3170 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 942 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 976 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 185 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1174 حاوية مكافئة. 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52946 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 201561 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3707 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكفر الشيخ وطنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4021 حركة.

واستقبل ميناء دمياط 11 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة  (XIN JINING) وترفع علم الصين ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 65680 طن من القمح والسفينة  (PANORMITIS  ) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 169 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 27500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أحداث دمياط دمياط البضائع الصادر

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