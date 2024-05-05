الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحقيق فى واقعة اختفاء ومقتل شاب فى كفر البطيخ بدمياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يباشر المحامي العام لنيابات دمياط، التحقيق في واقعة مقتل شاب بعد اختفائه بعد أن نجحت مباحث مركز شرطة كفر البطيخ بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط وجهاز الأمن العام فى فك لغز اختفاء ومقتل الشاب، وتبين تورط أمين شرطة في الواقعة، حيث تم العثور على جثة الشاب بإحدى المناطق الفضاء بقلبشو، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، واستدعت النيابة العامة المتهم الذى اعترف بالجريمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما علم المجني عليه "ح. ن.ع" من قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بوجود علاقة غير شرعية بين زوجة أخيه "إ. س. ق" وأمين شرطة يدعى "و. ش"، قام الأول المجني عليه بمواجهة المتهمين بما ثبت لديه من وجود علاقة غير شرعية بين المتهمين الثاني والثالث، فقاموا باستدراجه للتفاوض  بكفر البطيخ، وقاموا بإزهاق روحه  ووضعه في حقيبة السيارة الخاصة بالجاني وذهب به لمديرية الأمن لإثبات حضوره، ثم غادر بالجثمان لدفنه بالرمال بالقرب من مدينة جمصة وقام الجاني باستخدام تليفون المجني عليه لإرسال رسالة لذويه لإيهامهم بأنه سيسافر لدولة ليبيا، وطلب منهم عدم البحث عنه، ليقوم بخداعهم  فارتابهم الشك، عندما رفض الكلام معهم مكالمة صوتية، وقاموا بالإبلاغ عن اختفائه.


وتوالت جهود رجال المباحث لمراجعة الكاميرات وآخر المكالمات في الهاتف المحمول وبمواجهة المتهم الأول أقر واعترف بارتكابه الجريمة، ولكن كان للعشيقة رأي آخر، حيث فرت هاربة إلى دولة قطر، وتم ضبطها عن طريق الإنتربول.
 

ونجحت جهود القيادات الأمنية وفريق البحث فى القبض على المتهمين وإنهاء القضية التى شغلت الرأى العام خلال الأيام الماضية وتقديم المتهمين للقضاء، حيث تابعت مديرية أمن دمياط التحريات والبحث حتى تم القبض على الجناة. 

دمياط أحداث دمياط أمن دمياط إقليم محافظة دمياط الشك السيارة الخاصه

مواد متعلقة

ضبط نصف طن فسيخ فاسد فى حملة موسعة بدمياط

إزالة تعديات على 66 فدانا تابعين للثروة السمكية فى دمياط

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

رئيس مدينة رأس البر لـ"الدستور": "الطفطف" في استقبال المواطنين خلال أعياد القيامة وشم النسيم

تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

جهاز دمياط الجديدة ينظم احتفالية لذوي الهمم بشاطئ "قادرون" (صور)

خلال 90 يومًا.. علاج مليون مواطن بالمجان فى مستشفيات دمياط

إحالة 7 موظفين فى وحدة صحية بدمياط إلى التحقيق

الأكثر قراءة

شوبير يكشف موقف تريزيجيه من العودة إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله