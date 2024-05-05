التحقيق فى واقعة اختفاء ومقتل شاب فى كفر البطيخ بدمياط

يباشر المحامي العام لنيابات دمياط، التحقيق في واقعة مقتل شاب بعد اختفائه بعد أن نجحت مباحث مركز شرطة كفر البطيخ بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط وجهاز الأمن العام فى فك لغز اختفاء ومقتل الشاب، وتبين تورط أمين شرطة في الواقعة، حيث تم العثور على جثة الشاب بإحدى المناطق الفضاء بقلبشو، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، واستدعت النيابة العامة المتهم الذى اعترف بالجريمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما علم المجني عليه "ح. ن.ع" من قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بوجود علاقة غير شرعية بين زوجة أخيه "إ. س. ق" وأمين شرطة يدعى "و. ش"، قام الأول المجني عليه بمواجهة المتهمين بما ثبت لديه من وجود علاقة غير شرعية بين المتهمين الثاني والثالث، فقاموا باستدراجه للتفاوض بكفر البطيخ، وقاموا بإزهاق روحه ووضعه في حقيبة السيارة الخاصة بالجاني وذهب به لمديرية الأمن لإثبات حضوره، ثم غادر بالجثمان لدفنه بالرمال بالقرب من مدينة جمصة وقام الجاني باستخدام تليفون المجني عليه لإرسال رسالة لذويه لإيهامهم بأنه سيسافر لدولة ليبيا، وطلب منهم عدم البحث عنه، ليقوم بخداعهم فارتابهم الشك، عندما رفض الكلام معهم مكالمة صوتية، وقاموا بالإبلاغ عن اختفائه.



وتوالت جهود رجال المباحث لمراجعة الكاميرات وآخر المكالمات في الهاتف المحمول وبمواجهة المتهم الأول أقر واعترف بارتكابه الجريمة، ولكن كان للعشيقة رأي آخر، حيث فرت هاربة إلى دولة قطر، وتم ضبطها عن طريق الإنتربول.



ونجحت جهود القيادات الأمنية وفريق البحث فى القبض على المتهمين وإنهاء القضية التى شغلت الرأى العام خلال الأيام الماضية وتقديم المتهمين للقضاء، حيث تابعت مديرية أمن دمياط التحريات والبحث حتى تم القبض على الجناة.