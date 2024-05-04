إزالة تعديات على 66 فدانا تابعين للثروة السمكية في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حملات الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة، حيث تم خلال الحملة المُنفذة اليوم إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية تابعة لولاية جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بدمياط بمساحة ٦ أفدنة و١٧ قيراطا و١٧ سهما وتنفيذ ٣ قرارات إزالة بمساحة ٦٦ فدانا و٢٠ قيراط و١٩ سهما.





وأشارت محافظ دمياط، إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة الـ٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، لافتة إلى أن وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الحالية ٦٠حالة بمساحة ٤١٦٢ متر مربع و١١٢فدانا و٢١ قيراطا و١٦سهما، وتنفيذ ١٨١ قرار إزالة بمساحة ١٦٤٧ متر طولى و٨٤ متر طولى و٦٦ فدان و٢٠ قيراطا و١٩ سهم.

وأكدت أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والأمنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الثانية، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح" وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.