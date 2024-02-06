الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

11 فبراير.. بدء تسليم 304 قطع إسكان متميز بالعاشر من رمضان

المهندس علاء منيع
المهندس علاء منيع رئيس جهاز العاشر من رمضان

قال المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان ، إنه سيتم بدء تسليم 304 قطع أراضي بمشروع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة "1  بالحي 27 بالمدينة بدءا من 11 فبراير الجاري. 

رئيس جهاز العاشر من رمضان يكشف تفاصيل مشروعات منظومة التعليم والخدمات

جهاز العاشر من رمضان: عقوبات صارمة لمخالفي قانون الاسكان الاجتماعي

أرقام وتواريخ تسليم قطع أرضي الإسكان المتميز 

أوضح رئيس جهاز العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم ارقام قطع الأراضي من رقم 1 إلي 50  يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، يليها تسليم أرقام قطع الأراضي من 51 إلي 100 يوم الإثنين الموافق 12 فبراير، ثم سيتم تسليم أرقام القطع الأراضي الإسكان المتميز بالمجاورة "1"  بالحي الـ27 من ارقام 101 إلى 150 يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024. 

واستكمال رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، تواريخ وأرقام تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة "1" بالحي الـ27، حيث يتم تسليم أرقام القطع من 151 إلى 200 يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير، كما سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 201 إلى 250 يوم الخميس الموافق 15  فبراير الجاري، فضلا عن سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 251 إلى 304 آيام الأحد الموافق 18 فبراير 2024. 

أفاد رئيس جهاز العاشر من رمضان، أنه عقب أيام الانتهاء تسليم قطع الأراضي الإسكان المتميز بالمجاورة "1"  بالحي الـ27 يوم الاحد 18 فبراير تم تخصيص 4 أيام آخرى للمواطنين الذين تخلفوا عن ميعاد الاستلام، وسينتهي الاستلام بقطع الأراضي يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، لافتا إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي المخصصة بالمجاورة 1 بالحي الـ27 على الطبيعة، وسيتم تسليم باقي المجاورات بالحي تباعًا. 

ونوه بأهمية تفيذ تعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والموافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين الذين تم رسو قطع الأراضي لديهم بالمجاورة 1 بالحي الـ27 بالاسكان المتميز،موضحًا أن على مواطنين سرعة الانتهاء من الإجراءات الورقية والبنكية لتمكين استلم قطع الأراضي. 

11 فبراير بدء الإسكان المتميز بالحي 27 العاشر رمضان تسليم 304 قطعة أرض

مواد متعلقة

رئيس جهاز العاشر من رمضان يكشف تفاصيل مشروعات منظومة التعليم والخدمات

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس