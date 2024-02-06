11 فبراير.. بدء تسليم 304 قطع إسكان متميز بالعاشر من رمضان

قال المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان ، إنه سيتم بدء تسليم 304 قطع أراضي بمشروع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة "1 بالحي 27 بالمدينة بدءا من 11 فبراير الجاري.

أرقام وتواريخ تسليم قطع أرضي الإسكان المتميز

أوضح رئيس جهاز العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم ارقام قطع الأراضي من رقم 1 إلي 50 يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، يليها تسليم أرقام قطع الأراضي من 51 إلي 100 يوم الإثنين الموافق 12 فبراير، ثم سيتم تسليم أرقام القطع الأراضي الإسكان المتميز بالمجاورة "1" بالحي الـ27 من ارقام 101 إلى 150 يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024.

واستكمال رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، تواريخ وأرقام تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة "1" بالحي الـ27، حيث يتم تسليم أرقام القطع من 151 إلى 200 يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير، كما سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 201 إلى 250 يوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري، فضلا عن سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 251 إلى 304 آيام الأحد الموافق 18 فبراير 2024.

أفاد رئيس جهاز العاشر من رمضان، أنه عقب أيام الانتهاء تسليم قطع الأراضي الإسكان المتميز بالمجاورة "1" بالحي الـ27 يوم الاحد 18 فبراير تم تخصيص 4 أيام آخرى للمواطنين الذين تخلفوا عن ميعاد الاستلام، وسينتهي الاستلام بقطع الأراضي يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، لافتا إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي المخصصة بالمجاورة 1 بالحي الـ27 على الطبيعة، وسيتم تسليم باقي المجاورات بالحي تباعًا.

ونوه بأهمية تفيذ تعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والموافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين الذين تم رسو قطع الأراضي لديهم بالمجاورة 1 بالحي الـ27 بالاسكان المتميز،موضحًا أن على مواطنين سرعة الانتهاء من الإجراءات الورقية والبنكية لتمكين استلم قطع الأراضي.