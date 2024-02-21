بدء تسليم 1481 قطع أراضى بيت الوطن الأكثر تميزًا 25 فبراير

أعلن المهندس عبدالرءوف حامد الغيطي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، عن أن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على طرح وتسليم ما يقرب من 1481 قطعة أرض سكنية بمشروع بيت الوطن، والأكثر تميزًا للمعاملين بالخارج بمنطقة شمال الرحاب، والحي الرابع بيت الوطن، والحي الثاني، والحي الثالث، والحي الرابع.



ويبدأ تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج من يوم الأحد الموافق 25 فبراير2024، وحتى نهاية شهر أغسطس القادم.

تفاصيل تسليم أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمنطقة "A"



وقال المهندس عبدالرءوف حامد الغيطي، إنه سيتم تسليم أرقام القطع من 1 إلى 15 بمنطقة شمال الرحاب "A" أراضي العاملين بالخارج يوم الأحد الموافق 25 فبراير.



ثم يتم تسليم أرقام القطع من 16 إلى 30، يوم الإثنين الموافق 26 فبراير، ثم تسليم أرقام القطع من 31 إلى 45 يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير، يليها تسليم أرقام القطع من 46 إلى 60 يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير، ويوم الخميس يتم تسليم أرقام قطع الأراضي للعاملين بالخارج من 61 إلى 75 يوم الخميس الموافق 29 فبراير.



وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة إلى أنه سيتم تواصل تسليم قطع أراضي بيت الوطن شمال الرحاب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 76 إلى 90 يوم الأحد الموافق 3 مارس، يليها تسليم أرقام قطع الأراضي من 91 إلي 105 يوم الإثنين الموافق 4 مارس، كما سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 106 إلي 120 يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس، بينما سيتم أرقام قطع الأراضي من 121 إلى 135 يوم الأربعاء الموافق 6 مارس، يليها سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 136 إلي 150 يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024.



تسليم أراضي شمال الرحاب بالمنطقة K



واستكمل رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن سيتم أرقام قطع الأراضي من 151 إلي 151 يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، كما سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 1 إلي 10 بمنطقة شمال الرحاب " K" يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، يليها تسليم أرقام قطع الأراضي بمنطقة "K" من 11 إلي 31 يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس، ثم سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 85 إلي 100 يوم الأربعاء 13 مارس، يليها تسليم أرقام قطع الأراضي من 101 إلي 110 يوم الخميس الموافق 14 مارس، يليها سيتم تسليم قطع الأراضي من 111 إلي 118 يوم الأحد الموافق 17 مارس 2024، ثم سيتم أرقام قطع الأراضي 169 إلي 178 يوم الإثنين 18 مارس 2024.



تسليم أراضي بيت الوطن بمنطقة M شمال الرحاب



وتابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن سيتم تسليم قطع الأراضي شمال الرحاب بمنطقة "M" أرقام من 1 إلى 10 يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، كما سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي بمنطقة "M" من الأرقام من 11 إلي 20 يوم الأربعاء 20 مارس 2024، يليها تسليم أرقام قطع الأراضي من 21 إلي 29 يوم الخميس 21 مارس 2024.



أرقام تسليم قطع أراضي المنطقة I



وأوصل المهندس عبدالرءوف الغيطي، عملية تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج شمال الرحاب بالمنطقة I حيث سيتم تسلم أرقام القطع الأراضي من 1 إلى 10 يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024، كما سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 19 إلى 26 يوم الإثنين الموافق 25 مارس، يليها تسليم أرقام قطع الأراضي من 50 إلى 57 يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024، ثم يتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 105 إلى 113 يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.



تسليم أراضي بيت الوطن المنطقة J شمال الرحاب

أفاد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بمنطقة J يوم الأحد الخميس من الأرقام 20 إلى 29 الموافق 28 مارس، ثم تسليم أرقام القطع من 30 إلى 37 يوم الأحد الموافق 31 مارس، يليها تسليم أرقام قطع الأراضي من 47 إلى 56 يوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2024، ثم سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 57 إلى 65 يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل، يليها تسليم أرقام قطع الأراضي من 68 إلى 80 يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل، ويأتي تسليم أرقام قطع الأراضي من 81 إلى 90 يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024.



ويستكمل رئيس جهاز القاهرة الجديدة تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بشمال الرحاب بالمنطقة J من الأرقام 91 إلى 100 يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، ثم تسليم أرقام القطع من 101 إلى 110 يوم الإثنين الموافق 15 أبريل، يليها تسليم أرقام القطع 111 إلي 120 يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل، كما ستتم أرقام قطع الأراضي من 121 إلى 130 يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل، ثم تسليم أرقام من 131 إلى 140 يوم الخميس الموافق 18 أبريل، يليها تسليم أرقام قطع الأراضي من 141 إلى 150 يوم الأحد الموافق 21 أبريل، كما سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 165 إلى 174 يوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2024.

نبه المهندس عبدالرءوف حامد الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة أنه تم تحديد أيام 23،24، أبريل 2024 للمواطنين الذين تخلفوا عن الاستلام بحي شمال الرحاب.