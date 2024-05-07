الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، بعد ان ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات، تزامنا مع اقتراب موعد اختبارات العام الدراسي الحالي لطلاب الثانوية العامة المقرره فى 10 يونيو للمواد خارج المجموع و22 يونيو للمواد الاساسية وتنتهي 20 يوليو، ينشر "الدستور" في التقرير التالي مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وذلك للشعبتين العلمية والأدبية في جميع المواد، بما فيها عدد الأسئلة ونوعها في كل مادة وزمن اختبارات كل مادة.

مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024
من جانبها، رصدت وزارة التعليم مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في جميع المواد تكون على النحو التالي:-

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لطلاب الثانوية العامة.. أخطاء قد تقع فيها أثناء المذاكرة وتؤثر على درجاتك

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024.. وتوزيع الدرجات

أولًا في مادة اللغة العربية

امتحان اللغة العربية يحتوي على 4 أسئلة مقالية تشمل درجتها 15% من الدرجة الكلية للمادة، منها سؤال تعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين وسيتم توزيعها على فروع المادة.

ويضمن الامتحان أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وعدد الأسئلة بدرج واحدة يبلغ 44 سؤالا، والأسئلة بدرجتين بإجمالي 12 سؤالا؛ ليكون العدد الكلي للأسئلة 56 سؤالا، مع العلم أن زمن اختبار اللغة العربية 3 ساعات.

ثانيا اللغات الأجنبية 

الامتحان سيكون عبارة عن الاختيار من متعدد في ورقة الأسئلة 32 سؤالا بدرجة واحدة، وعدد الأسئلة بدرجتين 5 أسئلة، والعدد الكلي للأسئلة 37 سؤالا، مع العلم أن زمن الاختبار 3 ساعات، أمّا الأسئلة المقالية في سيشمل 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، إضافة إلى سؤال تعبير بـ4 درجات، إذ سيكتب الطالب مقالا أو رسالة بريد إلكتروني يتراوح عدد كلماته بين 150 إلى 250 كلمة.

ثالثا المواد العلمية

وتتمثل المواد العلمية المواد العلمية، في الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة

الأسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وعدد الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا.

وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة ليكون العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا.

مع العلم أن زمن الاختبار في هذه المواد 3 ساعات.

والأسئلة المقالية في المواد العلمية لامتحانات الثانوية العامة2024 عبارة عن 4 أسئلة كل سؤال بدرجتين.

المواد الأدبية

تتمثل المواد الأدبية في امتحانات الثانوية العامة 2024 في التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق.

أسئلة الاختيار من متعدد عبارة عن 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، ليكون العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا.

وزمن الاختبار في هذه المواد 3 ساعات.

والأسئلة المقالية في هذه المواد عبارة عن 4 أسئلة كل سؤال بدرجتين.

مواد الرياضيات

عدد أسئلة الاختيار من متعدد في هذه المواد 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا، تكون مدة اختيار مواد الرياضيات في امتحانات الثانوية العامة ساعتين.

والأسئلة المقالية عبارة عن سؤال بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات، مع العلم أن الدرجة الكلية لكل فرع من فروع الرياضيات بـ30 درجة.

 اقرأ المزيد 

موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 

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