زادت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بتلك الكلمات البحثية، وذلك عقب إعلان وزارة التربية التعليم، عن الجدول المنظم لامتحانات طلاب الثانوية العامة والذي من المقرر أن يبدأ يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع، و22 يونيو للمواد الأساسية، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبتبن العلمية والأدبية

يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة

يوم السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

كيفية الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

يحصل طالب الثانوية العامة على رقم جلوسه واللجنة التي يؤدي فيها الامتحان من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يمكن للطالب ايضًا الحصول على رقم جلوس الثانوية العامة 2024 عن طريق البريد المدرسي الموحد للطالب.

- توفير ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 في المدارس حيث يمكن للطالب التوجه إلى المدرسة المقيد بها للحصول على بطاقة رقم الجلوس واللجنة التي سيؤدي فيها الامتحانات.



توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

جاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والأدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الكمياء 60 درجة.

مادة الأحياء 60 درجة.

مادة التاريخ 60 درجة.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

مادة الديناميكا 30 درجة.

مادة الاستاتيكا 30 درجة.

مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة