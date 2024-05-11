كيف تؤثر الأطعمة على قوة التركيز والانتباه خلال فترة الامتحانات؟

في فترة الامتحانات، يلعب التغذية دورًا حاسمًا في أداء الطلاب وقدرتهم على التركيز والانتباه. إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تزيد من التركيز والانتباه، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "هيلث"، المهتم بأخبار الصحة.



ما أهمية تناول البروتين خلال فترة الامتحانات



البروتين:

- البيض: يحتوي على البروتين والتيروزين الذي يساعد في إنتاج النورأدرينالين والدوبامين، وهما مهمان للانتباه والتركيز.

- اللحوم البيضاء: مثل الدجاج والديك الرومي، تحتوي على بروتين ذو جودة عالية وحديد الذي يساعد على تحسين الوظائف العقلية.



الأوميغا-3:

- السمك الدهني: مثل السلمون والسردين، يحتوي على أوميغا-3 الذي يعتبر ضروريًا لصحة الدماغ والتركيز.

- البذور والمكسرات: مثل بذور الكتان وجوز الهند واللوز، تحتوي على أوميغا-3 وحمض الألفا لينولينيك الذي يعزز التركيز.



الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة اطعمة هامة خلال الامتحانات

الفواكه والخضروات:

- الفواكه الحمضية: مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، تحتوي على فيتامين C الذي يساعد في تحسين وظائف الدماغ والتركيز.

- الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب، تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزز التركيز.



الحبوب الكاملة:

- الشوفان والأرز البني: يحتويان على الألياف التي تساعد في تثبيت مستويات السكر في الدم، مما يحافظ على توازن الطاقة والتركيز.

تناول الماء ضروري خلال وقت الامتحانات



الماء:

- شرب الكثير من الماء أمر أساسي للتركيز والانتباه، فالجفاف يؤثر سلبا على الوظائف العقلية.

ويجب الحرص على أن الاعتدال في التغذية وتناول وجبات صغيرة منتظمة تساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة والتركيز على مدار اليوم. كما ينبغي تجنب الأطعمة الثقيلة المشبعة بالدهون والسكريات الزائدة، حيث إنها يمكن أن تؤثر سلبًا على الأداء العقلي.