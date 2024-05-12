الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء: مصر تواجه مخاطر خارجية تؤثر على اقتصادها

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يثق في الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، لتحقيق نمو الاقتصاد بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الخطر الأساسي يأتي من الخارج، وما يحدث الآن في المنطقة من حولنا، والتوترات الجوسياسية تمثل المخاطر الأساسية على الاقتصاد المصري.

الخطر على الاقتصاد المصرى يأتى من الخارج 

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، اليوم الأحد: "نتمنى تهدأ الوضع والنزاعات والحروب، لأن ما حدث في غزة له أثر على البحر الأحمر، والعالم أجمع يعاني من التكلفة الخاصة بالتجارة والتأمين والنقل، كما أن هذه التداعيات نتج عنها انخفاض موارد قناة السويس من العملة الأجنبية".

وأردف: "كل هذه صدامات خارجية لسنا مسئولين عنها، نتمنى الأزمة تهدأ قليلًا خلال هذا العام، لنمضي قدمًا".

وأشار إلى تأثير تغيير المناخ، أيضًا على الاقتصاد، منوهًا إلى أن الحكومة المصرية تبدأ بمبادرات وطنية ومنصات وطنية تركز على الأمور المعنية بالطاقة والغذاء، ومنها مبادرة نوفي، كما تعمل الحكومة مع شركاء عن قرب لتخطي مخاطر الاحتباس الحراري.

مدبولي الوزراء الدولة المصرية التمويل الدولية في مصر غزة والحروب والنزاعات

مواد متعلقة

رئيس الوزراء: نسعى لزيادة موارد العملة الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطنى

الرئيس السيسى يرحب بسلطان البهرة والوفد المرافق له فى افتتاح مسجد السيدة زينب

الإسعافات الأولية عند التعرض للحرارة المرتفعة والإغماء

"امنحيه وقتًا للرفاهية".. نصائح استشارى للسيطرة على أعراض "رهاب الامتحانات"

مصدر رفيع يكشف سبب رفض مصر التنسيق مع إسرائيل لدخول المساعدات من معبر رفح

التحالف الوطنى: "عنيك فى عنينا" هدفها إنقاذ 4 ملايين مصرى من العمى

بعد تهديدها بإلغاء اتفاقية السلام.. الباز يكشف ماذا تنتظر مصر من حماس؟

محمد الباز: مصر انتقلت من الحديث مع إسرائيل إلى من بيده القرار الحقيقى

الأكثر قراءة

عاجل| مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

انخفاض جديد فى أسعار الحبوب والبقوليات فى الأسواق اليوم 12 مايو 2024

معلومات استخباراتية وخيام للنازحين.. عروض أمريكية سرية لإسرائيل لوقف الغزو البرى لرفح

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

مساجد جددها "البهرة" فى مصر.. أبرزها "الحسين" و"السيدة زينب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"