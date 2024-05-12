رئيس الوزراء: القطاع الخاص أحد أعمدة النمو والتطوير وتشجيعه أحد بنود الإصلاحات الهيكلية

رحب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بممثلي القطاع الخاص المصري، مشيرًا إلى أنهم أهم أعمدة التطور والنمو في مصر.

وأضاف مدبولي خلال فعاليات مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، اليوم الأحد، أن مصر واجهت الكثير من التحديات كما يحدث في العالم كله، وأوضح أنه تم العمل لمعالجة هذه التحديات من الجذور من خلال القرارات الجريئة والشجاعة.

الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد ترتكز على تشجيع القطاع الخاص

وتابع رئيس الوزراء، نتعامل مع العواقب والمشاكل واستطعنا التعامل معها من خلال الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية وبالأخص منذ شهر مارس الماضي بالإجراءات التي اتخذت مع صندوق النقد الدولي، وهي خطوة مهمة للحكومة المصرية، لأنها لها علاقة بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد ترتكز على سعر مرن للصرف، وتابع مدبولي أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد ترتكز على تشجيع القطاع الخاص.

ويشهد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية، الذي افتتح صباح اليوم، ضمن فعاليات زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمنطقة إفريقيا لمصر خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري.