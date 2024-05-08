الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اشتباكات مسلحة على الجانب الفلسطينى.."إكسترا نيوز" ترصد الوضع من أمام معبر رفح

اشتباكات مسلحة على
اشتباكات مسلحة على الجانب الفلسطينى

قال كريم رجب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، إن الهجمات مستمرة من جيش الاحتلال بالقرب من السياج الحدودى، وعلى أهداف ومواقع مختلفة في مدينة رفح الفلسطينية، ولا سيما المنطقة القريبة والمتاخمة للسياج الحدودي والقريبة من معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

الهجمات الإسرائيلية لا تزال مستمرة منذ منتصف ليلة أمس بشكل مستمر بالأسلحة الثقيلة والمدفعية

وأضاف مراسل الفضائية، في تغطية حية للفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الهجمات لا تزال مستمرة منذ منتصف ليلة أمس بشكل ضاري وبشكل مستمر بالأسلحة الثقيلة والمدفعية، وكذلك الغارات التي استهدفت عددا من المنشآت السكنية والأهداف في مدينة رفح، وعلى إثر هذه الهجمات سقط عدد من الشهداء، وصل إلى 35 شهيدًا، بالإضافة إلى 129 مصابًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. 

وتابع مراسل الفضائية، أن هناك ضررا إنسانيا في ظل شح الموارد وعدم دخول  المساعدات، وقد تضرر كل المساعدات الطبية المقدمة إلي المصابين. 

 

 

اشتباكات الجانب الفلسطينى معبر رفح رفح الفلسطينية السياج الحدودي

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