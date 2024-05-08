لم يغلق لحظة واحدة.. مراسل "إكسترا نيوز" يرصد الوضع من أمام معبر رفح

رصد كريم رجب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، الوضع أمام معبر رفح، قائلًا إن المعبر من الجانب المصري لم يغلق لحظة واحدة رغم الاشتباكات العنيفة التي تدور في الجانب الآخر.

القصف الإسرائيلي وأصوات الغارات متواصلة على مدار الساعات الماضية من الجانب الفلسطيني

وأضاف رجب، خلال تغطية حية للقناة، أن المعبر ما زال يعمل بصورة طبيعية، وسيارات الإسعاف تتمركز في ساحة المعبر في الخارج، مشيرًا إلى استمرار القصف الإسرائيلي وأصوات الغارات متواصلة على مدار الساعات الماضية وحتى صباح اليوم من الجانب الفلسطيني، موضحًا أن العملية العسكرية للعدوان تمتد وتتركز من مناطق السيادة الحدودية الفلسطينية.

وأشار مراسل الفضائية إلى أن الاشتباكات مستمرة بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال، التي تقوم بشن هجمات بالأسلحة الثقيلة والبنادق الثقيلة وما زالت مستمرة حتى الآن، وما زالت تسيطر قوات الاحتلال علی رفح من الجانب الفلسطيني.