"إكسترا نيوز" تبرز الإشادات الدولية بمواقف مصر تجاه غزة

ثمّنت وسائل إعلام غربية وعربية وقادة دول الدور المصرى المحورى الفاعل لإيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى شهرها السابع.

وفي هذا السياق، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "إشادات دولية بمواقف مصر تجاه غزة".

وذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية الداعمة للاستقرار فى المنطقة.

وأضاف التقرير أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أعرب عن تقديره لالتزام مصر ودورها الفعال فى إيصال المساعدات لغزة، كما أشاد المستشار الألمانى أولاف شولتس بدور مصر البناء لاستعادة السلام والأمن بالمنطقة.

ولفت إلى أن رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك أشاد بجهود مصر لحفظ السلام والأمن فى المنطقة، كما أعرب رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز عن شكره لمصر لدورها فى إجلاء المدنيين من غزة، كما أشاد وزير الخارجية الصينى "وانج يى" بدور مصر فى تجميع المساعدات الإنسانية لإيصالها لغزة.