إرادة جيل: الرئيس السيسى يسعى دائمًا للحفاظ على الأمن القومى الوطنى العربى

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن مصر والقيادة السياسة دائمًا ما تلعب الدور الأهم في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ تسعى الدولة إلى وقف التصعيد بين الطرفين، من أجل استقرار المنطقة، والتاريخ لا ينسى الحقائق والمحاولات المستمرة للحفاظ على أرواح الفلسطينيين.

وأضاف تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي يسعى دائمًا للحفاظ على الأمن القومي الوطني العربي، منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر، ودائمًا كان يتحدث عن التهدئة والمفاوضات.

وأكد رئيس حزب إرادة جيل، أن الرئيس السيسي خلفه 105 ملايين مواطن لدعمه ومساندته، وأيضًا 42 حزبًا سياسيًا، للحفاظ على الأمن القومي المصري العربي، وعلى إسرائيل وحماس الاستجابة لصوت العقل والتوافق ونتطلع إلى نتائج المفاوضات.