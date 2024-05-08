باحث: التصعيد العسكرى للاحتلال فى رفح الفلسطينية هدفه تحسين موقفه خلال المفاوضات

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن تصريحات بعض المسئولين تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تريد تعديل بعض البنود في المقترح المصري، حيث جاء ذلك بعد التصعيد في رفح الفلسطينية.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تلعب دورًا مهمًا في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد فرض أمر واقع في قطاع غزة، من خلال تحركاتها.

وأوضح الباحث أنه لا بد من الوصول للاتفاق قبل الوصول إلى نقطة الانفجار، وضرورة استمرار مباحثات وقف إطلاق النار، واستعداد الدولة المصرية للتعامل مع كل السيناريوهات.

وأشار الباحث إلى أن إسرائيل تعتمد حاليًا على العمليات النوعية في رفح، مؤكدًا أن ما يحدث في قطاع غزة ما هو إلا ورقة للضغط على الفصائل الفلسطينية، مضيفًا أن التصعيد العسكري للاحتلال في رفح الفلسطينية يهدف لتحسين موقفهم خلال المفاوضات.