الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث: التصعيد العسكرى للاحتلال فى رفح الفلسطينية هدفه تحسين موقفه خلال المفاوضات

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن تصريحات بعض المسئولين تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تريد تعديل بعض البنود في المقترح المصري، حيث جاء ذلك بعد التصعيد في رفح الفلسطينية.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تلعب دورًا مهمًا في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد فرض أمر واقع في قطاع غزة، من خلال تحركاتها.

وأوضح الباحث أنه لا بد من الوصول للاتفاق قبل الوصول إلى نقطة الانفجار، وضرورة استمرار مباحثات وقف إطلاق النار، واستعداد الدولة المصرية للتعامل مع كل السيناريوهات. 

وأشار الباحث إلى أن إسرائيل تعتمد حاليًا على العمليات النوعية في رفح، مؤكدًا أن ما يحدث في قطاع غزة ما هو إلا ورقة للضغط على الفصائل الفلسطينية، مضيفًا أن التصعيد العسكري للاحتلال في رفح الفلسطينية يهدف لتحسين موقفهم خلال المفاوضات.

باحث المفاوضات رفح الفلسطينية قطاع غزة القضية الفلسطينية اطلاق النار إسرائيل

مواد متعلقة

روسيا تستهدف البنية التحتية فى أوكرانيا بـ50 صاروخًا و20 طائرة مسيرة

القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال استهدفت أحياء شرق مدينة رفح الفلسطينية

مراسلة "إكسترا نيوز" ترصد تفاصيل جلسة مجلس النواب حول التصعيد الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية

باحث: التصعيد الذى بدأته إسرائيل أمس فى شرق مدينة رفح الفلسطينية "تفاوضى"

"إكسترا نيوز": الاحتلال شن غارتين جويتين فى محيط معبر رفح من الجانب الفلسطينى

باحثة سياسية: الدور المصرى له أثر كبير فى دعم القضية الفلسطينية

كاتب صحفى: هناك جهود دبلوماسية كبيرة يجريها الرئيس السيسى لبناء كتلة دولية داعمة لفلسطين

عضو بـ"التحالف الوطنى": جهودنا لجمع مساعدات غـزة لم تنقطع يومًا واحدًا

الأكثر قراءة

خطة محكمة.. سيناريو "طفل شبر الخيمة" يسقط المتهمين في "العشق الحرام" بدمياط

التوصل لنتيجة هذه المرة.. سر التفاؤل الأمريكى بمفاوضات القاهرة لإقرار هدنة فى غزة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية