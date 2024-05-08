باحث: إصرار إسرائيل على تنفيذ عملية برفح يعكس رغبتها فى جر المنطقة لحافة الهاوية

قال محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر لعبت دورًا كبيرًا، منذ 7 من أكتوبر وقبل ذلك بالتأكيد، لأن القضية الفلسطينية هي من ضمن الثوابت الأساسية للسياسة الخارجية على مر التاريخ، ولكن الفترة بعد هذا اليوم، مصر لعبت دورًا محوريًا في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجهود المصرية اتخذت عدة مستويات في هذا الإطار أولها يتعلق بالمستوى السياسي والدبلوماسي المتمثل في تقريب وجهات النظر والحيلولة دون تفاقم الصراع، والتوصل إلى تهدئة في المنطقة.

وأكد الباحث أن إسرائيل تريد من سيطرتها على رفح الفلسطينية أن تقدم حماس المزيد من التنازلات بشأن تبادل الأسرى وغيرها من المصالح لها مؤكدا دعم مصر للقضية الفلسطينية وتواصل جهودها بشأن وقف اطلاق النار بالقطاع، و إصرار إسرائيل على تنفيذ عملية برفح يعكس رغبتها في جر المنطقة لحافة الهاوية.