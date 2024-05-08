باحثة: الوضع الإنسانى فى رفح الفلسطينية يهدد حياة 1.5 مليون شخص

قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ الرؤية المصرية تقوم على فكرة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة، مضيفة أنَّه مع تطورات الأزمة الحالية كان هناك رفض من الخارجية المصرية والقيادات السياسية لما يحدث واعتبار الأمر خطا أحمر، وذلك للحفاظ على القضية الفلسطينية، ومنع تصفيتها عبر تهجير الفلسطينيين والحفاظ على الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية.

إسرائيل تنفذ عملية إجلاء 100 ألف مواطن فلسطينى

وأوضحت الباحثة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه على مدار الـ7 أشهر الماضية، ومع استمرار العمليات الإسرائيلية ومع تزايد الأوضاع الإنسانية سواء التي تهدد حياة ما يتراوح بين 1.2 مليون و1.5 مليون مواطن فلسطيني وفقًا للتقديرات الأممية، نفذت إسرائيل عملية إجلاء 100 ألف مواطن فلسطيني من أجل العملية التي أسمتها بالمحدودة في رفح الفلسطينية.

وتابعت الباحثة أن منظمة الأونروا أكّدت صعوبة نقل العديد من الفلسطينيين من رفح الفلسطينية خاصة من الفئات الأكثر ضعفًا من كبار السن، وأكّدت صعوبة إقامة المخيمات في الأماكن التي تحددها، وبالتالي فإنّ الوضع الإنساني متأزم.