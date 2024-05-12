سلطان طائفة البهرة: السيدة زينب فى قلوب كل مسلمى العالم

أشارسلطان طائفة البهرة، مفضل سيف الدين، إلى أن السيدة زينب في قلوب المسلمين في العالم.

وقال مفضل سيف الدين، خلال كلمته التي ألقاها، عقب افتتاح مسجد السيدة زينب، إن السيدة زينب هى التي حمت أهل بيت النبي، صلى الله عليه وسلم، بعد استشهاد الحسين في كربلاء، وهي التي اختارت أرض مصر سكنا لها، بعد فتح مصر.

وتابع: أسأل الله تعالى أن يتقبل منا تلك الخدمة العظيمة لأهل بيت النبي، صلى الله عليه وسلم، الكرام.

ووجه سلطان البهرة الشكر للرئيس السيسي، وللشعب المصري وللحكومة على إتاحه الفرصة لطائفة البهرة لتطوير مسجد السيدة زينب.