خلال افتتاح مسجد السيدة زينب.. سلطان طائفة البهرة يتقدم بالشكر للرئيس السيسى

وجّه سلطان طائفة البهرة بالهند، مفضل سيف الدين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حسن الاستقبال، وتطوير مسجد السيدة زينب.

وأضاف مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، عقب افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الأحد، أنه يتمني أن ينعم الله على مصر بالأمن والاستقرار والسلام والازدهار خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي، ويحفظ الله الأمة الإسلامية، كما وجه الشكر للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ووزارة الأوقاف على جهودها.