"إكسترا نيوز" تعرض فيلمًا تسجيليًا عن مسجد وضريح السيدة زينب

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيلمًا تسجيليًا عن مسجد وضريح السيدة زينب، وأعمال تطويره وترميمه ورفع الكفاءة بجهود مصرية خالصة وبتوجيهات من الرئاسة، شملت الأعمال كافة تفاصيل المسجد.

واستعرض الفيلم المعالم التاريخية للمسجد من حيث تغطية الساحة الخارجية للمسجد بأجود أنواع الجرانيت، وزيادة عدد الأبواب، وحوائط المسجد بالخارج غطت بالحجر المزخرف، وجميع الحلي الداخلية للمسجد من الرخام المحفور بطريقة حرفية غير موجودة في مسجد آخر.

ويتزين المسجد من داخل بالنجفة المشهورة والتي يطلق عليها "قنديل أم هاشم".

الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مسجد السيدة زينب، بمشاركة عدد من القيادات السياسية والرموز الدينية، بعد الانتهاء من عملية التطوير التي شهدها المسجد ضمن خطة تطوير وتجديد مساجد آل بيت النبي، صلي الله عليه وسلم.