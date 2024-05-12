رئيس الوزراء: نسعى لزيادة موارد العملة الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطنى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية وضعت الكثير من القيود على النفقات والمصروفات الحكومية، والتزمت بها، وتمكنت من إيجاد أموال إضافية لتحقيق فائض خلال 3 سنوات مقبلة، وأن يكون الفائض بنسبة أكثر من 5%.

وأضاف مدبولي، خلال فعاليات مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، اليوم الأحد، أن الدولة تقوم بإصلاحات لجميع الهيئات الحكومية، ووضعت الكثير من الأهداف والمؤشرات التي تسعى للوصول إليها، وتمكنت من تعديل قانون الأموال النقدية، للعمل بشكل مستدام على حل المشكلات والتحديات، وأخيرًا التوسع مع شركائنا الدوليين.

التعاون مع صندوق النقد

ولفت إلى أن مصر نجحت في التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتوقيع اتفاقية رأس الحكمة بـ35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي، كما تمكنت من وضع اقتراحات مع صندوق النقد الولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا محاولة تغيير الاقتصاد المصري لاقتصاد أخضر بأهداف محددة.

وأردف: "نعمل على التأكد من توفير موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري، ليمكننا من متابعة المسيرة رغم التحديات، وذلك بالمساهمة مع القطاع الخاص".