رمضان عبدالمعز يكشف عن قيمة أخلاقية عظيمة تعلمناها من المسيح

تحدث رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن كيفية التعامل مع الشيوخ والدعاة إذا وقعوا في خطأ ما.

وقال خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي": "إن كل بني آدم خطاء، ومنهم الشيوخ والدعاة، قد يخطئون أحيانًا وهم يعلمون طلابهم، مولانا الإمام فلان، وارد يصدر منه خطأ، وارد أغلط مع تلامذتي، فماذا يكون رد فعلهم؟ يعلقوا لي المشانق ولا يحاكموني؟ ليه؟ أقبل مني ما يوافق القرآن والسنة، وما يخالفهما اضربوا به عرض الحائط، إن وجدتم كلامي يوافق كتاب الله والسنة خير وبركة، لم يوافقهما ارميه جنب الحيط".

وأردف: "سيدنا المسيح تعلمنا منه حاجة عظيمة، قال من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر".

وختم: "كل إنسان له خطأه، ويجب أن نتجاوز عن الأخطاء، وتفتكر له ما قدم من فضل، ولا تنسوا الفضل بينكم".

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