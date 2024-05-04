القناة الأولى المصرية تبث قداس عيد القيامة المجيد (فيديو)

قدمت القناة الأولى المصرية، بثًا مباشرًا لقداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وينطلق خورس شمامسة الكلية الإكليريكية برئاسة الأرشيدياكون إبراهيم عياد رئيس شمامسة الكاتدرائية من المقر البابوي مصطحبين البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالزفة على ألحان وتراتيل القيامة حتى هيكل الكنيسة الكبرى للكاتدرائية لترؤس قداس العيد، وذلك بعدما يستقبله المصلون والمشاركون في قداس العيد بالزغاريد.