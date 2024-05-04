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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القناة الأولى المصرية تبث قداس عيد القيامة المجيد (فيديو)

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قدمت القناة الأولى المصرية، بثًا مباشرًا لقداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 

يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. 

وينطلق خورس شمامسة الكلية الإكليريكية برئاسة الأرشيدياكون إبراهيم عياد رئيس شمامسة الكاتدرائية من المقر البابوي مصطحبين البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالزفة على ألحان وتراتيل القيامة حتى هيكل الكنيسة الكبرى للكاتدرائية لترؤس قداس العيد، وذلك بعدما يستقبله المصلون والمشاركون في قداس العيد بالزغاريد.

عيد القيامة قداس عيد القيامة القناة الأولى المصرية الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الاولى

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