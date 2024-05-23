الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

محمد الغبارى لـ"الشاهد": نتنياهو يستهدف القضاء على القدرة العسكرية لحماس

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز واللواء دكتور محمد الغباري

أكد اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، أن إسرائيل استهدفت تهجير الفلسطينيين عبر وقف حركة المساعدات الإنسانية.

وأضاف "الغباري" خلال حوراه لبرنامج "االشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هدم المنازل في غزة هدفه إطالة زمن الحرب والتغطية على ما يحدث في الضفة الغربية".  

وأشار مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أنه ليس من مصلحة أمريكا حل الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدًا أن نتنياهو يستهدف القضاء على القدرة العسكرية لحماس.

وتابع: "إسرائيل هدفها الاستراتيجي من الحرب الحالية القضاء على القدرة العسكرية لحماس؛ لأن نتنياهو لا يستطيع أن يعيش بدون حماس، والعالم عندما ثار على نتنياهو للقبول بحل الدولتين، فنتنياهو يرى أن حماس هي من ستوقف مشروع حل الدولتين".

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