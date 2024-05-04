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تاج الدين: "تأجير المستشفيات الحكومية" يُدرس بعناية شديدة وأولويتنا صحة المواطن

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ما أثير حول تأجير بعض المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص.

وقال خلال مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إن الموضوع يدرس بعناية ودقة شديدة، والأولوية عند الدولة والرئيس والحكومة هي خدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية له وتقديم قانون التأمين الصحي الشامل، والعلاج على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن الأمراض والأورام.

ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل قام على مؤسسات صحية حكومية، والاستفادة الكاملة من المستشفيات الخاصة، لأن الدولة أولويتها توفير رعاية كاملة للمواطن بكل الوسائل المتاحة، مؤكدًا أن مسألة تأجير المستشفيات تدرس بعناية شديدة جدًا، مع ضمان توفير الحد اللازم من مؤسسات الرعاية الصحية لتقديم الخدمات للمواطنين.

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تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية التأمين الصحي الشامل المستشفيات الخاصة مؤسسات الرعاية الصحية

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