الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصدر رفيع المستوى: لا صحة للتنسيق فى معبر رفح.. ومصر تجدد تحذير إسرائيل من خطورة التصعيد

معبر رفح
معبر رفح

نفى مصدر رفيع المستوى بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول وجود تنسيق بين مصر وإسرائيل فيما يخص معبر رفح، وفقاً لقناة "القاهرة الإخبارية".

ونقلت القناة عن المصدر قوله إن "هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة"، مشيرًا إلى أن موقف مصر ثابت وقوي في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي إجراءات تزيد من التوتر في المنطقة.

وجدد المصدر تأكيده أن الحكومة المصرية حذرت الجانب الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا من خطورة أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وتواصل مصر جهودها الدبلوماسية لضمان حماية المدنيين وتقديم الدعم الإنساني اللازم للقطاع في ظل الظروف الراهنة.

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