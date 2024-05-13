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خبير علاقات أسرية يكشف عن مهارة يحتاجها الرجل لإنهاء الخلافات مع الزوجة

يحيى فؤاد خبير العلاقات
يحيى فؤاد خبير العلاقات الأسرية

قال يحيى فؤاد خبير العلاقات الأسرية، إن طبيعة الرجل مختلفة عن طبيعة المرأة في طريقتهما للتصالح، وإنهاء الخلافات.

 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة "سي بي سي": "الرجل عايز ينجز أبوس دماغك، ونخلص، بينما المرأة محتاجة من الرجل يكون عنده مهارة الانتظار، لازم يبقى فاهم إنها  محتاجة وقت تحزن شوية".

 

ولفت إلى ضرورة الاتفاق بين الشريكين قبل الزواج، على كتالوج التعامل وقت الخلاف.

 

وأردف أنه لإنجاح العلاقة، على كل طرف أن يسال الآخر "مطلولب مني ايه النهاردة أعملهولك؟"، لأنه في بعض الأوقات نقوم بفعل أشياء لإرضاء الآخر، وهو لا يحتاجها.

 

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