"الستات مايعرفوش يكدبوا": التهجير القسري في رفح يزيد من الوضع الكارثي بغزة

استعرض برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد، تقريرًا تليفزيونيًا عن الأوضاع في غزة.

وقال التقرير إن وكالة تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حذرت من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، كما أوضح أن التهجير القسري في رفح يزيد من الوضع الكارثي في قطاع غزة.

وأضاف مدير الدفاع المدني في غزة، إن جهاز الدفاع المدني خسر 80% من آلياته ومعداته وأجهزته منذ بداية الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، كما أوضح أن الكوادر الطبية محاصرة في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة وأنه لا يوجد أي تواصل معهم.