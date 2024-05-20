رمضان عبدالمعز يوجه رسالة للأمهات: خافى على أولادك من نار جهنم

وجه الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، رسالة للأمهات، يدعوهم لحث أولادهم وبناتهم على الصلاة والاحتشام.

وقال، خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "دي إم سي": "لكل أم أنت خايفة على أولادك من ضربة شمس ومبتخرجهمش في عز الصيف، فخافي على أولادك من نار جهنم، وقولي لابنك قوم صلي، وقولي للبنت وهى راحة جامعتها ولا مدرستها مينفعش تخرجي كده فين الحشمة والملابس الفضفاضة الواسعة".

وأردف: "ربنا قال قووا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة".

اقرأ أيضًا: