الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التعليم" تكشف مستوى امتحانات الثانوية العامة وتوجه رسالة طمأنة للطلاب

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لضمان تكافؤ الفرص في امتحانات الثانوية العامة، لافتًا إلى أنه تم عمل لجنة مركزية داخل الوزارة لفحص طلبات تحويلات الثانوية من محافظة لأخرى.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه تقدم لهم  12 ألف و375 طلب، تم قبول 4 آلاف و824 طلب فقط، لأسباب تغيير محل السكن،  والباقي تم رفضه لعدم وضوح أسباب النقل.

وأشار إلى أن الامتحانات لها مواصفات محددة، والوزارة أكدت أنها في مواصفات العام الماضي.

 

وجه رسالة طمأنة للطلاب، مؤكدًا أن الأسئلة المتعلقة بالبابل شيت لن تحتمل أكثر من إجابة، وأن الامتحانات ستكون بشكل متوازن وتحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب. 

 

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