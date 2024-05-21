الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف ساهم الموقف المصري في فضح المخطط الإسرائيلي؟.. "الباز" يجيب

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

أوضح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، كيف ساهم الموقف المصري في فضح المخطط الإسرائيلي دوليًا وأثر على آراء بعض الدول، لتتراجع عن تأييدها للخطة الإسرائيلية، لما تمثله من خطر يهدد الجميع.

أضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر قامت بتعرية كاملة للمخطط الإسرائيلي، فبالرغم من أن إسرائيل  لما تبادر في 7 أكتوبر، لكنها قررت استغلال ما فعلته حماس لتحقيق عدد من الأهداف، وهذه الأهداف كانت مصر متيقظة لها.

وأردف أن إسرائيل أرادت تهجير الفلسطينيين من غزة وهو ما تنبهت إليه مصر مبكرًا، وحذرت منه، أن يتم استغلال ما يحدث لتنفيذ سيناريو التهجير، مشيرًا إلى أنه في المرحلة الأولى تبنت دوائر دولية كثيرة موقف إسرائيل وتقول ما المانع من وطن بديل للفلسطينيين.

وأشار إلى أن الدبلوماسية الرئاسية المصرية كان لها الدور الأكبر في كشف المخطط وخطره، والرئيس عبدالفتاح السيسي، قال بوضوح "لو تفكرون في وطن بديل فإنكم تضعون معاهدة السلام على المحك"، وأضاف شرحا بأن من سيتم تهجيرهم سيكون لهم ثأرًا وتراثًا من الدم، وسيتكون منهم مجموعات ستقوم بعمليات ضد إسرائيل من سيناء، وستقوم إسرائيل بالرد عليها، مما يقضي على اتفاقية لسلام.

وأردف أن الرئيس السيسي قال لمسئولين أوروبيين لا تعتقدوا أن 2 مليون فلسطيني سيبقون في سيناء، بل سيخرجوا في موجات هجرة غير شرعية، ويمثلوا خطر كبير على أوروبا.

وتابع بأن كلمات الرئيس السيسي كشفت خطورة المخطط الإسرائيلي بوقائع موثقة، ومصر حولت الدوائر السياسية الدولية من تفهم وجهة نظر إسرائيل في التهجير لرفض شامل.

وختم بأن جزء كبير من الوقوف في وجه إسرائيل، هو بسبب ما تفعله مصر، فلا يوجد موقف متماسك تجاه القضية الفلسطينية إلا الموقف المصري.

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