محمد حجازى لـ"الشاهد": إسرائيل كانت تترقب "7 أكتوبر" لتنفيذ رؤيتها المتطرفة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اليمين الإسرائيلي المتطرف العقائدي التلمودي الاستيطاني، له تصورات تتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية، وإسرائيل والمنطقة، وهي رؤية متطرفة تعكسها كل المشاهد.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "الشاهد" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الرؤية المتطرفة كانت تترقب وقوع حدث مثل ما حدث في 7 أكتوبر.

وأوضح أن أحداث 7 أكتوببر كانت له مقدمات عديدة، وممارسات أدت لاستشهاد أعداد كبيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، قبيل 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه لهذا السبب يربط الكثيرون 7 أكتوبر بما قبله، بدولة احتلال قاسية يقودها يمين متطرف يقهر الشعب على أرضه.