الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

317 شهيدًا لبنانيًا ونزوح 100 ألف مستوطن.. حرب حزب الله وإسرائيل إلى أين؟

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على الحدود اللبنانية

قلق بالغ في الشارع اللبناني جراء التصعيد الإسرائيلي، خاصة مع ارتفاع عدد ضحايا الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إلى 317 شهيدًا وأكثر من 1400 مصاب في لبنان، نسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لما قاله أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت.

 

100 ألف مستوطن تركوا منازلهم في الشمال جراء العمليات التي ينفذها حزب الله اللبناني في شمال إسرائيل

وقال "سنجاب"، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن هذا الرقم غير مسبوق على مدار العقود الماضية، وعلى الجهة الأخرى، عمليات حزب الله أدت لنزوح 100 ألف مستوطن إسرائيلي من مستوطنات الشمال، وهذا الأمر الذي قد يدفع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لتوسيع دائرة الصراع، من أجل إعادة المستوطنين إلى منازلهم.

وأوضح أن الجبهة الجنوبية تشهد تصعيدًا، بعدما نفذ حزب الله أمس 10 عمليات من الجنوب اللبناني،  7 منها من القطاع الشرقي، وهو مثلث الحدود بين لبنان وإسرائيل وسوريا، بالإضافة لـ3 عمليات من القطاع الغربي الموازي للشريط البحري من الجنوبي اللبناني، وهذه العمليات ردًا على عملية الاغتيال التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني في بلدة كفر دجال التي تقع خارج قواعد الاشتباك.

وأوضح أن حزب الله استهدف مقرات لجيش الاحتلال في كريات شمونة، بيت هلل، وقاعدة إيليت، على الجهة الأخرى جيش الاحتلال لم يتوقف عن اعتداءاته على بلدات الجنوب، ونفذ 10 غارات جوية متفرقة، كانت بلدة الخيام الأكثر تضررًا، وشهدت بلدة المنصوري محاولة لاغتيال أحد عناصر حزب الله عبر استهداف دراجة نارية، لكنه نجا، وتعرض العديد من البلدات للقصف.

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