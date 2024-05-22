محمد حجازى يكشف لـ"الشاهد" عاملين أفشلا التصور الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء في قلب المشروع الإسرائيلي والحرب على غزة منذ البداية.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "الشاهد" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن استخدم القوة المفرطة هو دفع نحو الجنوب لأعداد ضخمة بلغت مليون ونصف المليون في رفح الفلسطينية.

وأوضح أن عاملين أفشلا التصور الإسرائيلي، أولا صمود الشعب في غزة، لأنه لن يصاب بنكبة جديدة، ولن يتركوا الأرض، والعامل الثاني صمود القيادة المصرية ومن اليوم الأول تدرك أهداف المخطط الإسرائيلي لدفع أهالي غزة نحو التهجير القسري إلى سيناء، ومن هنا جاء موقف مصر الصارم والجاد، وتفقد الرئيس للقوات المسلحة على أرض سيناء.

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