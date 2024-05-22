الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد حجازى لـ"الشاهد": الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل إلى حد فج

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الأساطيل الدولية الأمريكية والبريطانية والإيطالية، وقفت منذ اليوم الأول للمعارك في محيط غزة، لتحول دون دخول أي طرف للمعركة، وكفلوا لإسرائيل كل ما تحتاجه للحيلولة دون تفكير أي دولة إقليمية للدخول على باحة الحرب لأنهم بأساطيلهم سيمنعون ذلك، كما حدث في المشهد الإيراني الإسرائيلي، وقفوا ضد الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية وأسقطتها جميعا.

وأضاف “حجازي”، خلال حديثه ببرنامج "الشاهد" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز": "كان الدعم الدولي صارخ ومتواطيء ومهين لكل قيمة إنسانية حتى الآن، تحركهم مصالحهم، والإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل إلى حد فج مؤسف وتخطى كل قواعد العمل الدبلوماسي والشرعي والقانوني والعسكري والسياسي والاقتصادي، والهدف مساندة حكومة إسرائيل لإتمام جريمتها.

ولفت إلى أنه عندما فشلت إسرائيل في تحقيق هدفها رغم الفرص التي منحت لها، أدركت الإدارة الأمريكية الآن، أن هدف إسرائيل بات استدراج المشهد إلى مرحلة الانتخابات الأمريكية حتى يتلقفها اليمين الجمهوري المتطرف وتبعد إسرائيل خطر الضغوط الإدارة الحالية عليها للتوصل إلى حل لا يقود  فقط للإفراج عن الرهائن وتثبيت سلطة فلسطينية، وإنما قد يقود لمسار سياسي يسهم للتوصل لحل الدولتين، لهذا يهدف اليمين المتطرف إلى إفشال ضغوط الإدارة الأمريكية.

 

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