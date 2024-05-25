الفدان يطلق 150 طن أكسجين فى العام.. تعرف على محاصيل توشكى الصديقة للبيئة

قال اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية، إن الشركة تعتمد على ميكنة حديثة وأيدٍ عاملة قليلة، لهذا كان ضروريا التصنيع الزراعي للمساعدة على التوطين وتعمير المدن.

ولفت خلال كلمته بافتتاح مشروعات توشكى بالوادي الجديد، بحضور الرئيس السيسي، إلى أن الشركة توفر المنتجات الزراعية بالكميات والجودة المطلوبة، مؤكدا قدرة الشركة على التنفيذ، وبالتكلفة المناسبة.

وأوضح أن الشركة لديها العديد من البدائل في الإنتاج الزراعي، أولها التمور، وبداية من العام القادم ستطرح الشركة فسائل لبعض الأنواع النادرة طرحها في السوق المحلية ثم التصدير، منوهًا بأنه من ضمن أهداف مشروع التمور أن تحتل مصر المكانة اللائقة بها عالميًا.

ولفت إلى أن ثاني محصول هو الجوجوبا والمسمى بالذهب الأخضر، وهو نبات زيتي ذات جدوى اقتصادية عالية صديق للبيئة، حيث يطلق الفدان الواحد 150 طن أكسجين في العام، ويمتص 22 طن ثاني أكسيد الكربون، منوهًا بأن الشركة تنفذ مشروعا بمساحة 6 آلاف، جار تنفيذ المرحلة الأولى منه بمساحة 3 آلاف فدان.

وأردف أن المانجو سيكون المحصول الثالث، وجار التوسع للوصول لمساحة 25 ألف فدان، بالإضافة لزراعة القطن قصير التيلة وطويل التيلة، والبنجر وقصب السكر، باستخدام أقل للمياه، وزراعة الأعشاب الطبية والعطرية، والخضروات تتم زراعتها بالكامل في شرق العوينات وتوشكى.