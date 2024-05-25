السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفدان يطلق 150 طن أكسجين فى العام.. تعرف على محاصيل توشكى الصديقة للبيئة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية، إن الشركة تعتمد على ميكنة حديثة وأيدٍ عاملة قليلة، لهذا كان ضروريا التصنيع الزراعي للمساعدة على التوطين وتعمير المدن.

ولفت خلال كلمته بافتتاح مشروعات توشكى بالوادي الجديد، بحضور الرئيس السيسي، إلى أن الشركة توفر المنتجات الزراعية بالكميات والجودة المطلوبة، مؤكدا قدرة الشركة على التنفيذ، وبالتكلفة المناسبة.

وأوضح أن الشركة لديها العديد من البدائل في الإنتاج الزراعي، أولها التمور، وبداية من العام القادم ستطرح الشركة فسائل لبعض الأنواع النادرة طرحها في السوق المحلية ثم التصدير، منوهًا بأنه من ضمن أهداف مشروع التمور أن تحتل مصر المكانة اللائقة بها عالميًا.

ولفت إلى أن ثاني محصول هو  الجوجوبا والمسمى بالذهب الأخضر، وهو نبات زيتي ذات جدوى اقتصادية عالية صديق للبيئة، حيث يطلق  الفدان الواحد 150 طن أكسجين في العام، ويمتص 22 طن ثاني أكسيد الكربون، منوهًا بأن الشركة تنفذ مشروعا بمساحة 6 آلاف، جار تنفيذ المرحلة الأولى منه بمساحة 3 آلاف فدان.

وأردف أن المانجو سيكون المحصول الثالث، وجار التوسع للوصول لمساحة 25 ألف فدان، بالإضافة لزراعة القطن قصير التيلة وطويل التيلة، والبنجر وقصب السكر، باستخدام أقل للمياه، وزراعة الأعشاب الطبية والعطرية، والخضروات تتم زراعتها بالكامل في شرق العوينات وتوشكى.

السيسي توشكى جنوب الوادي مشروعات تنموية افتتاح مشروع توشكى

مواد متعلقة

"ربنا يحميك لنا يا ريس".. هتافات الحضور للرئيس السيسى فى افتتاح مشروع توشكى

الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن مشروع التنمية العملاق "توشكى"

رئيس الهيئة الهندسية: استخدام 8 آلاف طن مفرقعات للتغلب على الحائط الجرانيتى بمشروع توشكى

الباز يدعو يوسف زيدان وأسامة الأزهرى لجلسة حوارية مغلقة موثقة

317 شهيدًا لبنانيًا ونزوح 100 ألف مستوطن.. حرب حزب الله وإسرائيل إلى أين؟

"قُتلوا بنيران صديقة".. كيف أودت العمليات العسكرية بحياة 18 محتجزًا إسرائيليًا؟

محمد حجازى لـ"الشاهد": الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل إلى حد فج

محمد حجازى يكشف لـ"الشاهد" أدلة ثبوت جريمة الإبادة الجماعية على إسرائيل

الأكثر قراءة

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

جمهور الأهلي يشعل الأجواء في المترو قبل نهائي دوري الأبطال (فيديو)

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

"أبوها اللى وداها".. مفاجآت جديدة حول هوية الضحية الرابعة لسفاح التجمع

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

الأهلي بطل دوري اليد 2024 (صور)

جماهير الأهلى إلى استاد القاهرة لحضور نهائى "أبطال إفريقيا"

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا