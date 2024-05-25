السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الهيئة الهندسية: استخدام 8 آلاف طن مفرقعات للتغلب على الحائط الجرانيتى بمشروع توشكى

اللواء أحمد العزازي
اللواء أحمد العزازي

قال اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة كُلفت بالإشراف ضمن أجهزة الدولة على مشروع استصلاح 430 ألف فدان بجنوب الوادي "توشكى الخير"، بتكلفة تجاوزت 180 مليار جنيه حتى الآن.

ولفت، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي، إلى أنه تم تكليف الهيئة الهندسية باستصلاح وتأهيل 140 ألف فدان منها، وجرى استخدام ما لا يقل عن 8 آلاف طن مفرقعات للتغلب على الحائط الجرانيتي.

وأوضح أنه تم إنشاء الطرق الرئيسية والفرعية وتنفيذ ما يلزم من بنية أساسية، لتوصيل شبكات الري لمناسيب أكثر ارتفاعا، وتم إنشاء 1500 طريق بعروض متغيرة وإجمالي أطوال 1606 كم.

الرئيس السيسي توشكى الخير المشروعات التنموية

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