الرئيس السيسى: الناس بتدفع 50% فقط من ثمن وقود السيارات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التحديات العالمية مثل أزمة كورونا والأزمة العالمية والحروب وتأثيراتها علينا، لا بد أن تأخذ في الاعتبار، خاصة أن موارد الدولة ليست كبيرة لنواجه التحديات بدون جهد وتحمل.

ووجه السيسي، خلال افتتاح مشروعات الوادي الجديد وتوشكى، رسالة عتاب، قائلًا: "أعيب على المعنيين في التقارير الصحفية والإعلامية لا أحد يتناول المسألة بشكل موضوعي، الدول تدار بالجدية والمسئولية والفهم، لو الناس فهمت هتيجي معانا، ممكن الكهربا تشتغل 24 ساعة، المحطات موجودة ونستطيع، لكن لازم يدفع الفاتورة، وحجم الوقود على مقدار الدعم المقدم".

وأردف: "لو لم نضع أيدينا في أيدي بعض وتفهمنا حجم التحديات في البلد، ميتكلمش عن زيادة سعر الكهربا، بس باوضح الأمور، ووقود السيارات مثلا بتدفع 50% من ثمنه، واحنا دولة فيها 106 مليون، و9 مليون ضيف، رغم الضغوط الكبيرة على الموازنة، بنحاول الأمور تمشي، صحيح فيها قسوة، لكن البدائل صعبة".