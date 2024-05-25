السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الزراعة: مصر رقم واحد فى إنتاج القمح الربيعى

السيد القصير
السيد القصير

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، إن مصر رقم واحد في إنتاجية المساحة في القمح الربيعي، ورقم 4  في القمح الشتوي.

ولفت خلال مداخلته أمام الرئيس السيسي، بافتتاح مشروعات الوادي الجديد وتوشكى، إلى أن الوزارة عملت 21 ألف حقل إرشادي لتعلم الناس الممارسات الجديدة، موضحًا أن زيادة الإنتاجية يكون نتيجة الزراعة في التوقيت المناسب، والبذور الجيدة المناسبة للتربة.

وأردف: "لو زاد إنتاجية الفدان الواحد 3 إردب، سيكون الإجمالي مليونا و200 ألف طن زيادة، وكأنك زرعت 400 ألف فدان جديدة، لكن دون زيادة فعلية لمساحة التربة".

وأشار إلى أنه تتم زراعة المحاصيل الاستراتيجية قليلة الاحتياج للمياه، مثل التين الشوكي في المسافات بين البيتفوت الدائري، والتين الشوكي نبات صحراوي لا يحتاج مياهًا، وإنتاجه عال واستخداماته عالية في الأعلاف والطعم.

ولفت إلى أهمية زراعة نبات الجوجوبا، حيث إن كل الدول متجهة نحو الوقود الحيوي، بحلول عام 2030 نتجه للوقود الحيوي، والجوجوبا وقود حيوي. 

وختم بأنه يتم التوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية المزروعة في أراض هامشية.

السيسي توشكى جنوب الوادي مشروعات تنموية افتتاح مشروع توشكى

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